Carnavales de Tigre 2026 en Troncos del Talar: la segunda jornada se vivió con gran alegría

La propuesta del Municipio convocó a cientos de vecinos y vecinas de diferentes puntos del distrito. El encuentro contó con la presencia de autoridades comunales, que destacaron la importancia de estas actividades culturales y acompañaron a los presentes en el corsódromo.

La segunda jornada de los Carnavales de Tigre 2026 se realizó en la localidad de Troncos del Talar y contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora. La próxima fecha se llevará adelante este lunes en Rincón de Milberg desde las 18hs.

“Estos encuentros impulsados por el intendente Julio Zamora permiten tener cercanía con la comunidad y eso es importante para que podamos seguir trabajando. Es una fiesta popular que se desarrolla con muchas áreas del Municipio”, señaló Gisela Zamora.

El encuentro comenzó en horas de la tarde y contó con el desfile de los centros murgueros “Amantes de la Noche”; “Los Viciosos del Carnaval”; “Los Fantoches de Pacheco”; “Amantes de la Murga”; Los Fantásticos del Ritmo” y “Locos x el Ritmo”.

Por su parte, la concejala Cecilia Ferreira destacó la importancia de estos acontecimientos para la economía local, los comercios de cercanía y agregó: “Los vecinos y vecinas tienen la posibilidad de disfrutar de la cultura de los artistas de Tigre en estos corsódromos de los Carnavales”.

Además, estuvieron presentes bailarines de la Escuela de Danza Urbano; Crew Municipal y de los talleres de Folclore representando coreografías del carnaval de La Rioja.

“La organización es muy buena, vi seguridad, médicos y todo muy ordenado. Las agrupaciones que desfilaron está noche me llenaron de alegría, aparte son gente del barrio y verlos hacer lo que disfrutan es muy grato”, indicó Thiago, vecino de Troncos del Talar.

Los Carnavales 2026 del Municipio de Tigre continuarán esta tarde desde las 18 hs en Rincón de Milberg y finalizarán con la cuarta jornada el martes en la ciudad de Don Torcuato.

Cabe destacar que los eventos cuentan con un importante operativo montado por la Secretaría de Protección Ciudadana: participaron agentes del Centro de Operaciones Tigre, personal de Tránsito, Defensa Civil y también médicos del Sistema de Emergencias Tigre.