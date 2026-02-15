San Isidro turístico

San Isidro es un municipio ubicado en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, entre los distritos de Vicente López y San Fernando.

La distancia que lo separa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 21 km.

Viven en él más de 300.000 personas y tiene una superficie total de 51,44 kilómetros cuadrados.

Está dividido en seis localidades: ciudad de San Isidro, ciudad de Martínez, ciudad de Boulogne, ciudad de Beccar, Acassuso y Villa Adelina.

La ciudad de San Isidro es la cabecera del partido y en ella se encuentra la Municipalidad y los Tribunales (con competencia en los municipios de la zona norte del Gran Buenos Aires).

Hay 3 líneas de ferrocarril que cruzan por el partido, estás son: Trenes de Buenos Aires (TBA), con las estaciones de Martínez, Acassuso, San Isidro y Beccar.

Ferrovías, con las estaciones de Villa Adelina y Boulogne.

Tren de la Costa, con las estaciones Anchorena, Barrancas, San Isidro “R” y Punta Chica.

San Isidro cuenta con muchos lugares históricos y turísticos para conocer. A modo de ejemplo:

Museo Pueyrredón

Es la antigua casa de la familia Pueyrredón, que data de fines del siglo XVIII. En la época de Juan M. de Pueyrredón, se la conoció como “Chacra del Bosque Alegre”.

Allí, pueden apreciarse objetos personales, retratos de afamados pintores, valiosos objetos…

En la casa se recrea fiel y ricamente como vivía una familia en su finca a comienzos del siglo XIX.

Dirección: Rivera Indarte 48. Horarios: martes, jueves, sábados y domingos de 14 a 18 hs. Entrada Gratuita.

Catedral de San Isidro Labrador

Fue construida entre 1895 y 1898 (ver foto). Su historia está ligada al origen de San Isidro, ya que se ubica en el lugar donde se construyó la primera capilla, en torno a la cual estuvieron los primeros pobladores de la zona. Tiene un estilo neogótico y es un emblema indiscutible de San Isidro.

Dirección: Av. del Libertador 16.200, a metros de la estación San Isidro del Tren de la Costa.

Quinta Miguens

Construida en 1885 en el paraje “Isla Verde”. Su primer propietario fue Luciano Miguens.

Elegida para convertirse en “Casa FOA” en 1997. Dirección: Calle Treinta y Tres Orientales, entre Av. del Libertador y Lasalle.

Villa Ocampo

Casa donde vivió la escritora Victoria Ocampo hasta su muerte en 1979. Fue donada a la UNESCO y declarada Monumento Histórico Nacional en 1997 (ver foto).

Grandes personalidades visitaron este lugar como: Ortega y Gasset, García Lorca, Bioy Casares o I. Ghandi.

Allí, la flora de sus parques es muy variada.

Dirección: Elortondo 1811.

Iglesia Nuestra Señora de Fátima

Inaugurada en 1957, fue declarada Monumento Histórico Provincial. En su momento constituyó una innovación arquitectónica.

Anexo se encuentra el Teatro de la Cova (Av. Libertador a 100 mts de Alvear, Martínez).

Convento ‘Siervas de María’

Data de 1927, y se encuentra a cargo de la congregación internacional Siervas de María Ministras de los Enfermos, fundada por María Soledad Torres Acosta en España. Tiene un estilo neohispanoamericano.

Casa San Antonio

Antigua finca de veraneo, hoy residencia del Obispo de la Diócesis (frente a la Plaza Mitre).

Plaza Bartolomé Mitre

Está ubicada entre la Av. Libertador y la estación San Isidro del Tren de la Costa. Es la principal plaza de San Isidro.

Tiene dos niveles unidos por una escalera. Tiene un monumento en honor al Gral. Bartolomé Mitre. Durante los fines de semana se asienta una feria artesanal.

Casa de Fernando Alfaro

En ella residió el primer Intendente Municipal, quien la ofreció como sede de la primera Municipalidad local. Data del siglo 19.

Está ubicada sobre Av. Libertador, frente a la plaza Mitre.

Colegio San Juan el Precursor

Fue parte de la quinta de los Anchorena.

Solar donde Nació Francisco Javier Muñiz

Médico, militar, escritor y científico argentino.

Seminario San Agustín

Integrado por distintas casonas, se estableció en 1957.

Quinta “Luisiana II”

Solar que perteneció a la cochera de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson.

Casa del Dr. Luis Manzone

Estilo de las villas italianas, fue propiedad del médico napolitano, promotor y fundador del Hospital de San Isidro, inagurado en 1909.

Quinta “Los Ombues”

Data de 1810, perteneció a Mariquita Sánchez de Thompson y está habitada desde 1881 por la familia Beccar Varela.

Quinta “Los Naranjos”

Posee añosos naranjos, está frente a la quinta “Los Ombues”.

Quinta “La Porteña”

Perteneció a Luis Vernet, primer gobernador civil y militar de las Islas Malvinas en 1829.

Instituto de Botánica Darwinion

Fundado en 1913. Posee biblioteca y ficheros especializados con más de 380.000 ejemplares, laboratorio, jardín experimental y publicaciones sobre botánica.

Exploratorio

Creado en 1995. Fomenta la participación interactiva de los niños con la ciencia.

Plazoleta Domingo de Acassuso

Sobre Av. Santa Fé y Perú (Acassuso). Posee el monumento que el pueblo de San Isidro erigió a su fundador.

Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte

Reserva ecológica que ocupa 12 hectáreas sobre la orilla del Río de la Plata (ver foto). Se pueden observar distintos ambientes naturales, con más de 500 especies de plantas y muchas aves.

Zona de práctica de deportes náuticos

Windsurf, jet sky, buceo, kayac…, pubs, restaurantes y un extenso parque público completa el atractivo del lugar en la costa del Río de la Plata.

Paseo del Aguila

Mirador hacia el río con monumento recordatorio de la Revolución de Mayo.

Rugby

El Club Atlético San Isidro (CASI), ocupa tierras que pertenecieron a la Quinta Pueyrredón; y junto al San Isidro Club (SIC), son las dos instituciones más importantes en el marco de esta práctica deportiva.

El rugby es el deporte más selecto en este distrito.

Zona de Stud

Con la apertura del Hipódromo de San Isidro en 1935, se necesitaron lugares para el cuidado de los caballos. Posteriormente muchos de estos stud fueron reciclados como restaurantes de alta categoría.

Cine y TV

Estudios cinematográficos de Argentina Sono Film (sobre la Av. Fleming), actualmente estudios de televisión de TELEFE.

Feria Artesanal de San Isidro

En el entorno mágico del casco histórico sanisidrense, se encuentran la Catedral y la Plaza Mitre y en ella la tradicional e histórica Feria Artesanal.

Ubicación: Av. del Libertador al 16300 (esq. 9 de Julio).

Feria de los Anticuarios

En la actual estación Barrancas del Tren de la Costa, los fines de semana se realiza en el andén la Feria de los Anticuarios.

Paseos Comerciales

Los más importantes: en la calle Alvear (entre Av. Santa Fé y Av. Libertador); en la calle Belgrano (entre Av. Centenario y Av. Libertador) y en la estación San Isidro del Tren de la Costa.

Shoppings

Soleil Factory, situado en Bernardo de Irigoyen 2647 (Boulogne).

Unicenter: en Paraná y Panamericana (Martínez).

Gastronomía

Tanto en la Av. Dardo Rocha (entre Fleming y Fondo de la Legua, Martínez), como en los alrededores de las vías del Tren de la Costa (a la altura de la estación San Isidro), se encuentran los restaurantes más distinguidos del partido de San Isidro.

—

* (FUENTE: http://www.travel-buenosaires.com.ar/ciudades-sanisidro.php).