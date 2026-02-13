Cómo cuidar la fertilidad desde la primera menstruación hasta la madurez

Escribe: Dra. Yael Braunsteni (*)

A menudo pensamos en la fertilidad sólo cuando decidimos que es el momento de buscar un embarazo. Sin embargo, la salud reproductiva es un camino que se construye día a día. Al igual que cuidamos nuestro corazón o nuestra piel, entender cómo funciona nuestro sistema reproductivo desde la menarca (el inicio de nuestros ciclos menstruales), a los 20, 30, 40 y 50 años nos permite tomar decisiones informadas y sin presiones.

El inicio de todo: la menarca y el rol de los padres

La salud reproductiva no comienza en la edad adulta, se manifiesta por primera vez con la menarca (la primera menstruación). Para los padres, este hito es la oportunidad ideal para naturalizar el cuidado del propio cuerpo.

La educación como prevención: más allá de explicar cómo es un ciclo, es clave explicar que el dolor invalidante no es normal. Detectar a tiempo condiciones médicas (como la endometriosis) desde la adolescencia puede salvar la fertilidad futura.

A los 20: el momento de la prevención

A esta edad, la fertilidad suele estar en su punto máximo, y es el momento clave para establecer los cimientos del futuro.

Hábitos: lo que haces hoy impacta mañana. El tabaquismo, el consumo de sustancias tóxicas y el consumo excesivo de alcohol pueden afectar la calidad de los óvulos y espermatozoides a largo plazo.

A los 30: la década de las decisiones

Es la etapa donde la mayoría de las personas se plantean la maternidad o paternidad, pero también donde la reserva ovárica empieza a descender de forma más notoria, especialmente después de los 35 años.

El chequeo de reserva ovárica: si no planeás un embarazo en el corto plazo, es posible realizar el análisis de la Hormona Antimülleriana. Es un simple análisis de sangre que nos da una “foto” de cuántos óvulos tenemos en reserva en un momento determinado.

A los 40: el desafío de la calidad

Aunque es posible lograr un embarazo natural, la cantidad y, sobre todo, la calidad genética de los óvulos disminuye de manera significativa.

No esperar de más: La recomendación médica es que, si después de 6 meses de búsqueda no hay resultados, lo ideal es acudir a un especialista. En esta etapa, el tiempo es el recurso más valioso.

A los 50: calidad de vida y nuevos paradigmas

A esta edad, el enfoque cambia. La fertilidad biológica con óvulos propios es excepcional, pero la salud reproductiva entra en una fase crucial: la posmenopausia. Cuidar el cuerpo hoy es garantizar cómo viviremos los próximos 30 años.

La revolución de la terapia hormonal: Durante años, el miedo rodeó a los tratamientos para la menopausia debido a advertencias de seguridad (los famosos “red labels”). Sin embargo, la ciencia actualizó su postura: para la mayoría de las mujeres sanas que inician el tratamiento cerca de la menopausia, los beneficios para el corazón, los huesos y el bienestar mental superan ampliamente los riesgos.

Independientemente de la edad, la fertilidad no es solo un tema de mujeres. En el 50% de los casos donde un embarazo no llega, existe un factor masculino. Por eso, el cuidado de la salud reproductiva debe ser una conversación compartida, libre de estigmas y llena de información.

Cuidar tu fertilidad es, en última instancia, cuidar tu libertad de elegir.

(*) Coordinadora del programa de ovodonación de Halitus Instituto Médico.

