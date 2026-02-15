Con la presencia del intendente Julio Zamora, comenzaron los Carnavales 2026 del Municipio

La jornada de apertura se realizó en la localidad de Benavídez, donde miles de vecinos y vecinas disfrutaron del desfile de murgas y agrupaciones locales. “Esto es una fiesta popular por excelencia que está arraigada en todos los barrios de Tigre”, destacó el jefe comunal. La próxima fecha será hoy desde las 18 hs en Troncos del Talar.

En Benavídez, la comunidad disfrutó de la primera noche de los Carnavales 2026, organizados por el Municipio de Tigre. El intendente Julio Zamora y la Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el masivo evento y reconocieron a las murgas participantes.

“Es una fecha muy importante, donde organizamos el carnaval de la familia. Participan en esta jornada murgas de Benavídez y Ricardo Rojas. Esto es una fiesta popular por excelencia, se trata de una cultura que está arraigada en los barrios de Tigre”, enfatizó el jefe del Poder Ejecutivo comunal.

El encuentro comenzó en horas de la tarde con el desfile de los representantes del programa Reciclá. También, estuvieron presentes representantes de la Escuela de Danza Urbano y Crew Municipal con más de 200 bailarines.

“El Municipio de Tigre puso en marcha un dispositivo muy importante durante esta noche. Se trata de un encuentro donde participa toda la comunidad y podemos disfrutar de las murgas y agrupaciones con sus maravillosas coreografías”, indicó Gisela Zamora.

Durante la noche hicieron sus pasadas por el corsódromo las agrupaciones: “Los Diamantes de Benavídez”; “Los Desacatados Official”; “Los Nuevos Elegantes de Benavídez”; “Los Nuevos Soñadores”; “Sueño y Pasión “ y cerraron “Los Gedes de Benavídez”.

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad durante el espectáculo, el Gobierno local dispuso de un operativo preventivo integrado por el Sistema de Emergencia Tigre (SET), Tránsito y Defensa Civil con la coordinación del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Por su parte, el director de “Los Diamantes de Benavídez”, Carlos Vignati, señaló: “Es un trabajo que preparamos todo el año. Vivo en esta localidad y el evento está muy bien organizado. La agrupación comenzó con 10 personas y hoy somos 120 integrantes“.

El cronograma de los Carnavales 2026 continua de la siguiente manera: domingo 15/12, en Troncos del Talar; lunes 16/2, en Rincón de Milberg; martes 17/2, en Don Torcuato. Todos comenzarán a las 18 hs.

Norma, vecina de Benavídez, destacó la alegría que se siente en el evento y enfatizó en el enorme crecimiento de la ciudad. Por su parte, Damián, quién nació en la localidad, agregó: “Participé de la murga hace muchos años, la jornada que vivimos hoy fue impresionante”.

El carnaval es una celebración que se practica desde la antigüedad y que consiste en días de baile, vestuarios y diversión. Desde 2008, el Municipio garantiza a las murgas locales el derecho a la expresión popular y su desarrollo en un marco de respeto a toda la comunidad.