Cómo serán los servicios y que actividades hay en San Isidro por el fin de semana largo

El Municipio de San Isidro informa cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 16 y martes 17 de febrero. Además, los vecinos podrán disfrutar de la agenda de verano, con una amplia variedad de actividades para todas las edades, gratuitas y al aire libre.

Lunes 16 de febrero

– Recolección de residuos: sin servicio.

– Ecoresiduos: normal.

– Licencias de conducir: cerrado.

– Estacionamiento medido: suspendido.

Martes 17 de febrero

– Recolección de residuos: con servicio.

– Ecoresiduos: normal.

– Licencias de conducir: cerrado.

– Estacionamiento medido: suspendido.

El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.

Salud Pública

Los hospitales municipales funcionarán ambos días con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107.

Seguridad

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla funcionarán con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.

Además, este fin de semana largo, habrá diferentes propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

Cine al aire libre

ET, el extraterrestre

Viernes 13/02 – 21h: Plaza Mitre, Av del Libertador 16300, San Isidro.

Apta para todo público.

Se suspende por lluvia.

Música al Atardecer

Sábado 14/02 – 20h: La Yuyo Pangaré – Paseo 33 Orientales, Beccar. 33 Orientales y Arroyo Sarandí, Beccar. Se suspende por lluvia.

Teatro de Verano

Museo Beccar Varela-Quinta Los Ombúes. Estas actividades se suspenden en caso de lluvia.

La luciérnaga que iluminó la noche

Funciones:

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Horario: 18h

Autor: Guido Zappacosta

Actúan: Agustín Llorca, Keila Tonello

Dirección: Guido Zappacosta

Edad: +3 años

Duración: 35 minutos

Reseña:

Inspirada en un cuento de Ray Bradbury, dos amigos, Ramón y Josefina, se reencuentran en el Delta y con humor, ternura y valentía iluminan y superan sus miedos. Con música original que dialoga con la escena, se construye una historia de superación.

Milonga de verano

Domingo 15/2 de 19.30 a 22.30h: Plaza 9 de Julio, Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez – Milonga de verano. Se suspende por lluvia.

Plazas encendidas – Tardes para chicos

. Juegos con agua

Sábado 14/02 de 18.00 a 20.00h: Plaza Lourdes, Haedo y Posadas, Beccar. Si llueve pasa al 15/02

. Pintaditas

Sábado 14/02 de 18.00 a 20.00h: Plaza Olazabal, Olazábal y Uriarte, Boulogne. Se suspende por lluvia.

Domingo 15/02 de 18.00 a 20.00h: Plaza Belgrano, Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina. Se suspende por lluvia.

Museo del Juguete

General Lamadrid 197, Boulogne

Actividad de verano en el museo

Sábado 14 de febrero – 15h

Bomberos locos… al ataque:

Sin reserva previa ni límite de edad. Venir preparados para mojarse.

Por lluvia o frío pasa al domingo 15/2.

Museo Pueyrredon

Rivera Indarte 48, San Isidro

Este museo nunca lo viste

Sábados y domingos – de 15 a 19h

Te esperamos con lupas, largavistas y otros dispositivos para observar el jardín y la colección desde distintas perspectivas. Una invitación a descubrir lo que a simple vista no se ve.

No se suspende por lluvia.

. Historias al paso

Sábados y Domingos – 17h. Un recorrido guiado por la casa y los jardines, para conocer todo sobre el Museo Pueyrredón. No se suspende por lluvia.

. ¡Elegí tu burbuja!

Sábados y domingos de 15 a 19h. Para toda la familia.

En el museo te esperan trivias y desafíos para realizar mientras descubrís la colección. No se suspende por lluvia.

. Naturaleza escondida

Sábados y domingos de 15 a 19h.

En los jardines del Museo se esconde un mundo infinito. Descubrí las especies que habitan en la barranca y colorealas. No se suspende por lluvia.

Chacra Educativa San Isidro Labrador

Perito Moreno 2610, Villa Adelina.

Abre sus puertas con entrada libre y gratuita, los días jueves, viernes y sábados de 9 a 13h. Habrá un taller de amasado de pan cada día a las 11h para todos los chicos. Por lluvia permanece cerrada.