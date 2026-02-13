Desde febrero, el Teatro Viejo Concejo vende entradas online para ver elencos locales

El Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512) será escenario del II Ciclo de Artes Escénicas, que presenta ocho obras seleccionadas en la última convocatoria pública abierta de la Subsecretaría de Cultura del Municipio de San Isidro.

Todas las propuestas son de elencos locales sanisidrenses, lo que permite visibilizar y fortalecer el talento teatral del distrito.

El ciclo se extenderá del 14 de febrero al 6 de junio, con funciones los viernes, sábados y un domingo. La entrada general es un bono contribución de $14.000.

Por primera vez, las entradas se podrán adquirir de manera online a través de la plataforma municipal TESI (ticketera virtual), lo que facilita el acceso y evita filas. También seguirán disponibles de forma presencial en la boletería del teatro, una hora antes de cada función.

El Ciclo de Artes Escénicas es una iniciativa del Municipio que busca potenciar la escena teatral local, enriquecer la cartelera del teatro céntrico y acercar propuestas de calidad a la comunidad. “Es una forma de mapear el talento sanisidrense mediante una convocatoria abierta, plural y transparente, y de premiar las mejores propuestas dándoles un espacio en nuestra sala. Además, ofrece a los vecinos la oportunidad de disfrutar del gran nivel de nuestros elencos locales”, destacó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura.

(*) Programación del ciclo:

– La luciérnaga que iluminó la noche (Guido Zappacosta). Dirigida a niños de 4 a 13 años. Funciones: sábado 14 y domingo 15 de febrero (18 hs); sábado 21 y domingo 22 de febrero (18 hs). Con Agustín Llorca y Keila Tonello. Inspirada en Ray Bradbury.

– Mirjana y los que la rodean (Ivor Martinic, dir. Roberto Aguirre) – Para mayores de 18 años. Funciones: viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo (20.30 hs). Radiografía de roles sociales con ocho intérpretes en un escenario mutable.

– Una muerte para piano (Marta Graciela Delavalle, con Verónica Beatriz Santangelo al piano) – Para mayores de 14 años. Funciones: sábados 7, 21 y 28 de marzo (20.30 hs). Viaje musical por la obra de Lorca.

– Ojalá lloviera (dir. Laurentino Blanco, con Miguel Di Lemme y Victoria Mammoliti) – Para mayores de 18 años. Funciones: viernes 24 y sábado 25 de abril; viernes 1 y sábado 2 de mayo (20.30 hs). Comedia dramática sobre hermanos y precariedad laboral.

– Minucias Concerto Brevis (dir. Luis De Almeida, con Gimena Riestra y Carolina Alberdi) – Para mayores de 18 años. Funciones: viernes 8 y sábado 9 de mayo; viernes 15 y sábado 16 de mayo (20.30 hs). Colisión de prejuicios en un espacio doméstico.

– Efímera Sensación de Veracidad (dir. Gerónimo Gutiérrez, con Jesús Catalino, Brian Moreno y Tina Sconochini) – Para mayores de 14 años. Funciones: viernes 22 y sábado 23 de mayo (20.30 hs). Juego entre realidad y ficción.

– S.E.R (Solo Escenas Random). (autoría y dir. Liliana Tasso) – Para mayores de 18 años. Funciones: viernes 29 y sábado 30 de mayo; viernes 5 y sábado 6 de junio (20.30 hs). Pieza performática que reimagina el infierno sartreano con danza, teatro y tecnología.

El Municipio de San Isidro invita a la comunidad a apoyar y disfrutar del teatro local en esta segunda edición que consolida el compromiso con la cultura cercana y de calidad.

(*) Más información y compra de entradas online: https://www.sanisidro.gob.ar/cultura/cartelera-del-teatro-del-viejo-concejo