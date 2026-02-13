Ante la situación económica actual, autoridades del Municipio se reunieron con referentes de merenderos y comedores del territorio

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal mantuvieron un encuentro con representantes de distintas organizaciones, con el propósito de reafirmar el compromiso del Estado local y conocer de primera mano sus necesidades. También, se realizó una capacitación destinada a brindar herramientas y contribuir en una alimentación saludable.

En el Museo de la Reconquista, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mantuvo una reunión con representantes de comedores y merenderos del territorio, a fin de analizar la situación de cada uno de los espacios ante el complejo contexto económico actual.

“El Municipio de Tigre es un Gobierno comprometido y está presente todo el año con una mirada atenta especialmente con las infancias y las personas más vulnerables. Hay niños y niñas que están creciendo en un contexto económico complejo. Es por ello que trabajamos en generar este apoyo para las distintas organizaciones comunitarias”, destacó Gisela Zamora.

El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde y comenzó con una capacitación que realizó el equipo de Tigre Saludable, con el objetivo de brindar herramientas para que los referentes inculquen buenos hábitos de consumo alimentario y nutrición. A su vez, se llevó adelante un espacio de reflexión y debate sobre la actualidad de cada organización.

Por su parte, Cata, representante del comedor “Lo de Cata” de Troncos del Talar, agradeció el acompañamiento del Municipio y destacó: “Los vecinos y vecinas tienen que saber que todos los aportes que realizan tienen buen destino, en este caso a los merenderos y comedores de Tigre”.

El Municipio de Tigre ejecuta diferentes políticas públicas destinadas a acompañar a las organizaciones que se ocupan del bienestar de las familias tigrenses. Entre las medidas, se encuentra el Programa Alimentario para Organizaciones Comunitarias (PAOC), donde los espacios reciben la acreditación de un monto de dinero en la “Tarjeta Fresco” que es utilizada mensualmente para la compra de frutas, verduras, carnes y lácteos.

Esta iniciativa se complementa con la entrega de productos secos que ejecuta la comuna y tiene como finalidad fortalecer el abastecimiento de los espacios a los cuales concurren familias vulnerables del distrito.