Comenzó la campaña “La Escuela te espera” contra la deserción escolar

Redacción Periódico Para Todos

Hasta el 28 de febrero, se hará un importante trabajo de territorio para revincular a quienes abandonaron los establecimientos.

El Municipio de San Isidro, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, lanzó la campaña “La Escuela te espera”, una iniciativa territorial para revincular a niños y adolescentes que interrumpieron su escolaridad y motivarlos a retomar las clases en el ciclo lectivo 2026, que inicia el 2 de marzo.

El eje central es la presencia en el territorio: equipos recorren zonas del distrito -con especial énfasis en barrios vulnerables de Boulogne y Beccar- para identificar familias con chicos y jóvenes fuera del sistema educativo, dialogar sobre la importancia de la escuela en la actualidad y promover su regreso.

“Esta campaña refleja el compromiso de San Isidro con la educación y busca generar una reflexión colectiva sobre el valor de la escuela hoy. Es un desafío que requiere la participación activa de gobiernos, instituciones educativas, familias y la comunidad en su conjunto”, señaló Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo.

La iniciativa involucra a equipos escolares, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, promotores barriales, otras áreas municipales y voluntarios vecinos. Las primeras recorridas masivas están programadas para los sábados 21 y 28 de febrero a las 11 hs en La Cava y Bajo Boulogne, respectivamente. Los participantes llevarán pecheras identificatorias, entregarán folletos informativos, relevarán casos de deserción y conversarán con los vecinos.

Para visibilizar el mensaje en toda la comunidad, durante febrero se colocarán carteles y se distribuirán materiales en espacios estratégicos: Centros de Atención Primaria, Campos de Deporte, Delegaciones Municipales, eventos culturales y en acciones de entrega de alimentos o programas provinciales.

Además, el Municipio entregará kits escolares a todos los alumnos de nivel primario de escuelas estatales y un guardapolvo a quienes inicien 1° grado en esas instituciones.

En 2025, esta campaña dio origen al Programa de Revinculación Escolar, coordinado por la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Comunidad. El programa ofrece un abordaje interdisciplinario y personalizado para sostener trayectorias educativas. Hasta el momento, acompañó con éxito a más de 40 chicos y jóvenes, aunque el desafío persiste y requiere sumar más esfuerzos comunitarios.

“Seguimos trabajando intensamente para garantizar el derecho a la educación. Cada conversación y cada revinculación cuentan para construir un futuro mejor”, cerró Romina Sandoval, subsecretaria de Educación.

(*) Más información en: sanisidro.gob.ar/educacion/la-escuela-te-espera.