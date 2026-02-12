Shows musicales y mucho baile, en una nueva edición de la “Peña Folclórica” del Municipio de Tigre

En el SUM “Dra. Alejandra Nardi” del HCD, el Gobierno local llevó adelante una nueva jornada con artistas invitados para el disfrute de vecinos y vecinas. El programa tiene como objetivo incentivar la cultura en el distrito.

El Municipio de Tigre realizó un nuevo encuentro de la Peña Folclórica en el SUM “Alejandra Nardi”, ubicado en el Honorable Concejo Deliberante. Vecinos y vecinas pudieron disfrutar de la presentación en vivo de los grupos J’AlEri Folklore y Raúl Palma.

Estos encuentros se llevarán adelante durante todo febrero los días jueves de 19 a 22h en el HCD, con entrada libre y gratuita para vecinos y vecinas.

Este ciclo es un sitio de encuentro para la familia y expresión de la identidad local, promoviendo el talento de los artistas y ofreciendo momentos de recreación para la ciudadanía.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.