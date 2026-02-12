Polideportivos del Municipio fueron protagonistas de un encuentro de hockey

Participaron del evento los centros deportivos “San Martín” de Don Torcuato; “Ñato Errecart” de Benavídez; y “General Pacheco” de la localidad del mismo nombre. Esto tiene como objetivo continuar fomentando la actividad deportiva en los jóvenes durante el verano.

El Municipio de Tigre llevó adelante un encuentro de hockey mixto en Don Torcuato con la participación de jóvenes de distintos puntos de Tigre. Los presentes pudieron disfrutar de una tarde practicando el deporte al aire libre.

Jóvenes de los centros deportivos San Martín de Don Torcuato; Ñato Errecart de Benavídez; y “General Pacheco”, de la localidad del mismo nombre, fueron protagonistas de la velada.

El Municipio de Tigre cuenta con 19 Polideportivos, donde niños, niñas, jóvenes y adultos mayores concurren para la práctica de diversos deportes. Además, el distrito dispone de 16 natatorios climatizados donde se llevan adelante actividades durante todo el año.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por Instagram: Deportes.tigre