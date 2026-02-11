Tigre Educa 2026: ya se encuentra habilitada la preinscripción online del programa de becas

Hasta el 8 de marzo vecinos y vecinas entre 17 a 35 años que estudien carreras universitarias o terciarias en establecimientos de gestión estatal podrán acceder a la propuesta del Municipio. Los interesados deberán completar el siguiente formulario CLICK AQUÍ.

El Municipio abrió la preinscripción online al programa de becas Tigre Educa 2026, una iniciativa que desde 2008 acompaña a jóvenes que cursan carreras terciarias y universitarias en instituciones de gestión estatal. El programa está destinado a estudiantes de entre 17 y 35 años, con el objetivo de fortalecer la continuidad de sus trayectorias educativas mediante el otorgamiento de becas, además de talleres, tutorías y actividades de voluntariado en instituciones del distrito.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de preinscripción y contar con la siguiente documentación actualizada para adjuntar:

-DNI (ambas caras) con domicilio en Tigre.

-Constancia de inscripción en una universidad o instituto terciario de gestión estatal oficial.

-Un breve ensayo escrito o en video sobre su historia personal.

Requisitos para postularse:

-Tener entre 17 y 35 años.

-Ser residente argentino y estar domiciliado en el partido de Tigre.

-Estar inscripto en una carrera terciaria o universitaria de gestión estatal.

-No contar con una carrera finalizada previamente.

Los interesados deberán completar el siguiente formulario CLICK AQUÍ. Para más información, los vecinos y vecinas pueden ingresar a tigre.gob.ar/educacion/tigre_educa, comunicarse a través de las redes sociales Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre y @tigreeduca, o consultar por WhatsApp al 15 5401-2778 y vía mail a [email protected].