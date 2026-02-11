miércoles, febrero 11, 2026
Con más de 10.000 chicos, cerraron las colonias municipales de San Isidro

Redacción Periódico Para Todos

Entre las actividades realizadas, destacó la colonia náutica, la adaptada a personas con discapacidad y el taller de hockey a cargo de la ex Leona, Belén Succi.

En San Isidro finalizaron las colonias de verano municipales, que desde el 5 de enero ofrecieron actividades deportivas y recreativas en seis campos de deportes a más de 10.000 chicos de entre 4 y 17 años. En la fiesta de cierre, que contó con la participación del intendente Ramón Lanús, niños y adolescentes, acompañados de sus familias, demostraron en diversas propuestas lo aprendido a lo largo de estas semanas.

Durante la celebración, Lanús sostuvo: “Las colonias cumplen un rol enorme, no solo porque promueven la actividad física y el deporte, sino por su valor social. Son lugares donde los chicos aprenden a compartir, a competir sanamente, a hacerse amigos y crear recuerdos que duran toda la vida”. También destacó el plan de obras que llevó adelante el Municipio en los diferentes Campos de Deportes, donde en 2025 se inauguraron 3 nuevas canchas de fútbol y se renovaron al 100% los natatorios, entre otras obras: “Queremos que San Isidro esté cada vez mejor y no hay mejor forma de hacerlo que con obras bien hechas, invirtiendo en cambios profundos y duraderos como estas mejoras, para tener campos de deportes de primera calidad, accesibles y cuidados”.

Los grupos de las colonias de verano 2026 se dividieron en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años) con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras, que se desarrollaron en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turno mañana y tarde. En la disciplina hockey destacó la clínica brindada por la ex Leona y medallista olímpica, Belen Succi.

También fue furor la colonia para Juveniles (13 a 17 años) que se realizó en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque en actividades náuticas, con opciones como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, y también actividades de campo (deportes reducidos, taekwondo, actividades precampamentiles).

Todos los campos recibieron las visitas de los equipos de Nutrición y Odontopediatría de la Secretaría de Salud Pública que llevaron adelante acciones de promoción y prevención de la salud, destinadas tanto a los niños como a sus familias.

Además, en los Campos N°1, 2 y 4 funcionó la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados) con actividades adaptadas para personas con discapacidad a partir de los 6 años. Esta colonia ofreció actividades acuáticas, lúdicas y deportivas que promueven el disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades.