Julio Zamora monitoreó la construcción de un auditorio para brindar espectáculos culturales a la comunidad

El intendente de Tigre inspeccionó el avance de la obra ubicada en la Delegación municipal de la localidad. El proyecto se realiza sobre 260 metros cuadrados y contará con 150 butacas, camarines, aire acondicionado, aislación acústica y térmica.

El Municipio de Tigre lleva adelante la construcción de un auditorio en la Delegación de Ricardo Rojas. El intendente Julio Zamora supervisó las obras, que tienen como fin brindar un nuevo espacio para espectáculos destinados a todos los vecinos y vecinas.

El proyecto se realiza sobre 260 metros cuadrados y contará con 150 butacas, camarines, aire acondicionado, aislación acústica y térmica. Además, se ejecutan labores para una galería exterior, mejoras en el perímetro del edificio y sector de depósitos de la delegación.

Esta propuesta se suma a la propuesta del Teatro Pepe Soriano que funciona en Benavídez y las otras construcciones que se realizan en El Talar y Don Torcuato.