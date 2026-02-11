Con el objetivo de mejorar la conectividad de la comunidad, la línea 723 presentó nuevas unidades de colectivos 

En Nordelta, representantes de la empresa dieron a conocer los vehículos de último modelo con fuelle que permiten el traslado de más usuarios; mayor interconexión entre diferentes zonas del territorio y una mejora significativa en el confort. Esto responde al pliego de condiciones conformado por el Municipio de Tigre a la empresa con la intención de mejorar en nivel de vida de los vecinos.

La Línea 723 – transporte que recorre gran parte del territorio – presentó nuevas unidades de colectivos. Se trata de tres vehículos con fuelle que brindan mayor confort a los usuarios y una mejora importante en la conectividad de la comunidad.

Como característica principal, los nuevos buses permiten una mayor cantidad de transporte de pasajeros, tienen acceso para personas con movilidad reducida, cámaras de seguridad y están equipados para recibir pagos mediante billeteras virtuales. Por otro lado, dichos colectivos poseen una alta tecnología ambiental que reduce la emisión de gases contaminantes.

El presidente de Micro Omnibus Tigre, Miguel D´imperio, señaló: “La inversión responde a la gran cantidad de personas que transitan por Nordelta. Las incorporaciones de estas unidades tienen como objetivo darle bienestar a la comunidad. Estos rodados tienen fuelle y son traccionados por un motor”.

Las nuevas unidades recorren la Avenida de los Lagos, arteria principal de Nordelta, realizando el trayecto N° 4 que propone la línea, dado que también pasará por las estaciones de Don Torcuato y Benavídez.