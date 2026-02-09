Las obras pluviales del Barrio Ferroviario ya superan el 45% de avance

El Municipio de San Isidro continúa avanzando de manera sostenida en el proyecto integral de infraestructura del Barrio Ferroviario. Las mejoras en el sistema de desagües pluviales registran un avance acumulado superior al 45 %.

Entre los avances más recientes destaca la finalización de nuevos tramos de cañerías pluviales en el barrio Nueva Esperanza, en las calles Piedrabuena 1 y Piedrabuena 2, alcanzando 313 metros lineales de conductos ya instalados.

Estos trabajos permiten mejorar significativamente el escurrimiento del agua de lluvia en una de las zonas más afectadas históricamente por anegamientos.

En paralelo, la obra vial avanza de manera progresiva, en coordinación con los trabajos pluviales y que es la última tarea a realizar en cada traza. Próximamente comenzarán tareas de pavimentación en el acceso principal por calle Loria, mejorando la circulación y la entrada al barrio.

En Villa Ruedita, está próximo a iniciarse el nexo pluvial sobre calle Gorriti.

El proyecto, reiniciado en junio de 2025, forma parte de un plan integral de integración urbana que busca:

– Optimizar el drenaje pluvial

– Fortalecer la infraestructura vial

– Acompañar el crecimiento ordenado de los barrios Nueva Esperanza, Santa Rosa y Villa Ruedita.

“El Municipio reitera su compromiso de seguir avanzando de forma coordinada y progresiva en todas las etapas, priorizando las soluciones que mayor impacto tienen en la prevención de inundaciones. Todo, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, sostienen fuentes municipales.