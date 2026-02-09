Multitudinaria convocatoria en la la Plaza Héroes del ’86.

Con una destacada concurrencia de familias paceñas, se llevó a cabo este sábado 7 de febrero la cuarta edición de “Verano en tu Barrio” en la Plaza Héroes del ’86 del barrio La Paz (Oribe y Carmen Puch), consolidando una vez más el compromiso del municipio con el entretenimiento popular y gratuito.

El evento, organizado por la Municipalidad de José C. Paz y la Secretaría de Gobierno a cargo de Pablo Mansilla, se desarrolló bajo la iniciativa y el permanente respaldo del Senador Provincial e Intendente Municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, quien continúa trabajando incansablemente por el bienestar de la comunidad paceña.

Desde las 16 horas y hasta pasadas las 22, la jornada ofreció un variado menú de actividades para todos los gustos y edades. Los vecinos pudieron disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con food trucks, stands de productos de la economía social y cooperativismo, y servicios comunitarios gratuitos como cortes de pelo a cargo de la Dirección General de Envión. También estuvieron presentes la Dirección de Defensa Civil y la Dirección de Seguridad Municipal con sus agentes, garantizando el desarrollo seguro de la actividad.

La grilla artística incluyó la participación de bandas soporte locales y el cierre estelar, pasadas las 22 horas, con las actuaciones de reconocidos artistas como El Viejo Márquez, Jimmy y su Combo Negro, Loca Banda y El Alemán, bajo la animación y conducción del Loco Iván, quienes hicieron bailar y cantar a toda la familia paceña.

Con cuatro fechas ya realizadas exitosamente, restan tres encuentros más de los siete programados en total, brindando nuevas oportunidades para que los vecinos que permanecen en el distrito durante el verano puedan acceder a espectáculos de calidad, totalmente libres y gratuitos, en un marco de convivencia familiar y comunitaria.

“Esta propuesta municipal reafirma el modelo de gestión del senador e intendente en uso de licencia Mario Ishii, centrado en acercar cultura, recreación y servicios a cada rincón de José C. Paz”, afirman fuentes locales.