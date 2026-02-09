Educación: Julio Zamora supervisó la ampliación y las reformas integrales en la Escuela Secundaria N° 41 de El Talar

El jefe comunal de Tigre recorrió el establecimiento educativo, donde el Municipio se encuentra realizando 4 aulas nuevas; biblioteca; dependencias y refacciones sanitarias. Estas labores pretenden darle mayores comodidades a los estudiantes y ampliar el número de matrículas con las que cuenta el espacio.

Con el fin de seguir mejorando las distintas escuelas de Tigre, el intendente Julio Zamora monitoreó los trabajos que se llevan adelante en la Escuela Secundaria N° 41, ubicada en la localidad de El Talar. Allí, las tareas contemplan la ampliación y reformas integrales en gran parte de la estructura edilicia.

Realizadas con fondos municipales, las tareas incluyen 4 aulas; remodelación de los módulos de baños ya existentes; biblioteca y nuevas dependencias para profesores y auxiliares.

Estas inversiones que se realizan en el ámbito escolar vienen para seguir mejorando la calidad del sistema educativo de Tigre. A su vez, también poder seguir garantizando la escolaridad de niños, niñas y adolescentes a través de un mayor número de matrículas en cada una de las escuelas.