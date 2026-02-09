Noches de verano con música en vivo en la CCA de Malvinas Argentinas

El municipio de Malvinas Argentinas estrenó Casa Abierta, un nuevo ciclo de música y arte al aire libre que se desarrolla durante el verano en las inmediaciones de la Casa Cultura y Arte (CCA), dentro del Predio Municipal.

La propuesta convocó, en su segunda semana, a jóvenes y familias que se acercaron a disfrutar de la música, en un entorno distendido, con iluminación tenue y en un ambiente natural.

El viernes, el escenario se llenó de humor con el show de stand up de Martín Pugliese. El sábado, la música urbana tomó protagonismo con la presentación de Dante Spinetta, acompañado por bandas locales y un DJ set que completó la jornada.

La experiencia se enriquece con propuestas gastronómicas al paso y expresiones artísticas que acompañan cada fecha, reforzando la identidad veraniega del ciclo.

Los dos primeros encuentros se realizaron a fines de enero y marcaron el inicio de una movida cultural que sigue creciendo en el distrito malvinense. Casa Abierta se realiza los viernes y sábados de verano, de 18 a 22 horas, y propone una agenda variada que durante febrero incluirá rock, electrónica, cumbia, peñas, cine al aire libre y una noche especial por San Valentín.

La programación completa se puede consultar en el sitio web oficial del municipio: www.malvinasargentinas.gob.ar.