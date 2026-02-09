Este fin de semana regresa el Gran Corso Familiar de San Fernando

El mejor Carnaval de la provincia se realizará este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, con más de 20 murgas en la Av. Avellaneda, entre las calles Juncal y Arnoldi, desde las 19h con entrada gratuita para las familias y el apoyo de grandes marcas y empresas. Cada noche culminará con el show de carrozas, música y baile de la comparsa ‘Unión Sanfernandina’.

El Carnaval de San Fernando será este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, un gran espectáculo auspiciado por grandes marcas y empresas y reconocido categóricamente como “el mejor Carnaval de la provincia”, que reúne a más de 50.000 espectadores por noche y ha llegado a tener el récord de 250.000 personas en total.

El “Gran Corso Familiar” 2026 presentará un enorme despliegue con las murgas de la ciudad, en reconocimiento a su gran trabajo social en cada barrio para la contención e inclusión, facilitando el acceso de miles de familias a programas de Salud, Medio Ambiente y seguridad en el hogar; además de sostener un fenómeno cultural muy popular en San Fernando.

Cada noche será coronada con el nuevo espectáculo de Unión Sanfernandina, la primera Escuela de Samba de la región, con sus carrozas, imponentes trajes, poderosa batería y pasistas, que presentará su temática “Ecos, tambores de Carnaval”.

Durante las 3 jornadas las familias disfrutarán de juegos, sorteos y muchas sorpresas. A lo largo del Corso habrá pantallas LED, cámaras en vivo, torres de sonido, gradas, baños, puestos de hidratación, buffets, venta de espuma, máxima seguridad con centro de monitoreo de cámaras, móviles de Protección Ciudadana y Policía, personal de prevención, y la presencia de ambulancias, Bomberos y rescatistas.

La entrada al Gran Corso Familiar es totalmente gratuita, no permitiéndose ingresar con bebidas alcohólicas. Y en caso de lluvia los eventos podrían ser reprogramados.