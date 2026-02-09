Avanza la instalación de un nuevo cerramiento desplazable en el natatorio del Polideportivo San Martín

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó las labores ejecutadas en el centro deportivo de Don Torcuato. Se trata de una cobertura de 660 metros cuadrados para la pileta, que cuenta con techo automatizado a control remoto y sistema de deshumidificadores.

En el Polideportivo San Martín de la localidad de Don Torcuato, el intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó la instalación de la nueva cubierta desplazable del natatorio.

El objetivo de la inversión, realizada con fondos locales, es mejorar la calidad del servicio deportivo para el disfrute de toda la comunidad que asiste a llevar adelante actividades.

La obra tiene una cobertura de 660 metros cuadrados para la pileta, que cuenta con techo automatizado a control remoto y sistema de deshumidificadores, al igual que el nuevo natatorio del Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero.