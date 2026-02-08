Mario Ishii y Pablo Mansilla…

Presidente y Vicepresidente del PJ paceño

“Firmé como presidente del Partido Justicialista de José C.Paz, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la organización, la militancia y el trabajo político en el distrito”, sostuvo el intendente en uso de licencia y senador electo Mario Ishii (quien además, es Secretario Ejectutivo para las Ciudades de Aprendizaje. UNESCO).

“Firmé como vicepresidente del PJ paceño asumiendo el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra militancia y el trabajo político en el distrito. Agradezco profundamente al senador e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii por su conducción y liderazgo al frente del PJ de José C. Paz. Continuaremos trabajando juntos por nuestra comunidad”, señaló el secretario de gobierno del distrito Pablo Mansilla.

OTRO TEMA

Falleció Gustavo Leiva. “Gran trabajador y un gran peronista”, así lo recordó Pablo Mansilla.

“Nuestra agrupación Militancia y Lealtad, pierde a un gran compañero, amigo y muchas veces, consejero de los más pibes. Te vamos a extrañar viejo Leiva, como te decíamos.

Gustavo, trabajó mucho para el proyecto de nuestro Presidente del Partido, Mario Ishii. Hoy te despedimos con esa sonrisa que siempre tenías y esto… es un hasta luego”, concluyó Mansilla.