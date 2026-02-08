Marcela Durrieu es la nueva presidenta del Partido Justicialista de San Isidro
La histórica dirigente justicialista y ex diputada nacional estará acompañada por el ex concejal Gastón Fernández como vicepresidente. La nómina se conformó como una lista de unidad, integrando a los distintos sectores del peronismo sanisidrense en un contexto de reorganización y debate interno del espacio a nivel local y nacional.
Al referirse a los ejes de su próxima gestión, Durrieu afirmó: “Necesitamos armar una gran afiliación porque el padrón merece estar actualizado. Todos los afiliados que no pudieron y los son vecinos que quieren apoyar, deben poder participar”. La presidenta electa remarcó la necesidad de abrir el partido y recuperar la cercanía con la comunidad.
Además, Durrieu adelantó que uno de los pilares centrales será la formación política: “Mi gestión se va a caracterizar por una enorme propuesta de capacitación y formación de cuadros, sobre todo con la juventud”, señaló. Con esta definición, el PJ San Isidro busca fortalecer su estructura, renovar liderazgos y volver a ser una herramienta activa de representación política en el distrito.
En el mismo orden, el presidente y la vicepresidenta salientes del partido, José Luis Casares y Lili Burgos, formarán parte de la conducción como congresales provinciales, representando a la minoría partidaria dentro de una lista consensuada por todo el arco del peronismo local. El acuerdo busca fortalecer la institucionalidad partidaria y consolidar un espacio amplio frente a los desafíos políticos que atraviesa el movimiento.
A continuación, la lista completa:
Presidente: Durrieu, Marcela
Vicepresidente: Fernández, Gastón
Sec. General: Orellana, Gabriela
Sec. Adm. y de Actas: Mulfetti, Osvaldo
Sec. de Organización: Schneider, Viviana
Sec. de Formación Política: Scolari, Roberto Carlos
Sec. de Desarrollo Humano: Orellana, Ezequiel Ignacio
Sec. de Relaciones: Beccar Varela, Gonzalo
Sec. de Finanzas: Rodríguez, Facundo
Sec. de Cultura y Comunicación: Zapparrata, Alicia
Sec. de la Mujer: Díaz, Graciela
Sec. de Asuntos Gremiales: Ares, Manuel Rafael
Sec. de la Juventud: Guevara Serrano, Nahir Abril
Sec. de Derechos Humanos: Vara, Nicolás
Sec. Técnico Prof.: Mendoza, Gonzalo
Sec. de Discapacidad: Correa, Nora Noemí
Vocal: Mansilla, Norma Beatríz
Vocal: Moyer, Paola