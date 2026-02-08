Marcela Durrieu es la nueva presidenta del Partido Justicialista de San Isidro

La histórica dirigente justicialista y ex diputada nacional estará acompañada por el ex concejal Gastón Fernández como vicepresidente. La nómina se conformó como una lista de unidad, integrando a los distintos sectores del peronismo sanisidrense en un contexto de reorganización y debate interno del espacio a nivel local y nacional.

Al referirse a los ejes de su próxima gestión, Durrieu afirmó: “Necesitamos armar una gran afiliación porque el padrón merece estar actualizado. Todos los afiliados que no pudieron y los son vecinos que quieren apoyar, deben poder participar”. La presidenta electa remarcó la necesidad de abrir el partido y recuperar la cercanía con la comunidad.

Además, Durrieu adelantó que uno de los pilares centrales será la formación política: “Mi gestión se va a caracterizar por una enorme propuesta de capacitación y formación de cuadros, sobre todo con la juventud”, señaló. Con esta definición, el PJ San Isidro busca fortalecer su estructura, renovar liderazgos y volver a ser una herramienta activa de representación política en el distrito.

En el mismo orden, el presidente y la vicepresidenta salientes del partido, José Luis Casares y Lili Burgos, formarán parte de la conducción como congresales provinciales, representando a la minoría partidaria dentro de una lista consensuada por todo el arco del peronismo local. El acuerdo busca fortalecer la institucionalidad partidaria y consolidar un espacio amplio frente a los desafíos políticos que atraviesa el movimiento.

A continuación, la lista completa:

Presidente: Durrieu, Marcela

Vicepresidente: Fernández, Gastón

Sec. General: Orellana, Gabriela

Sec. Adm. y de Actas: Mulfetti, Osvaldo

Sec. de Organización: Schneider, Viviana

Sec. de Formación Política: Scolari, Roberto Carlos

Sec. de Desarrollo Humano: Orellana, Ezequiel Ignacio

Sec. de Relaciones: Beccar Varela, Gonzalo

Sec. de Finanzas: Rodríguez, Facundo

Sec. de Cultura y Comunicación: Zapparrata, Alicia

Sec. de la Mujer: Díaz, Graciela

Sec. de Asuntos Gremiales: Ares, Manuel Rafael

Sec. de la Juventud: Guevara Serrano, Nahir Abril

Sec. de Derechos Humanos: Vara, Nicolás

Sec. Técnico Prof.: Mendoza, Gonzalo

Sec. de Discapacidad: Correa, Nora Noemí

Vocal: Mansilla, Norma Beatríz

Vocal: Moyer, Paola