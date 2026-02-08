Don Torcuato: robó dinero en efectivo y el celular de una vecina y las cámaras lo detectaron saltando en los techos de las casas para escapar

La víctima se encontraba trabajando en el comercio y tras el ilícito alertó a las autoridades. Inmediatamente se activó el protocolo de Protección Ciudadana municipal para atrapar al sospechoso. La vecina se encuentra fuera de peligro.

En Don Torcuato, el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires efectuaron un trabajo en conjunto para detener a un malviviente que le robó el celular y dinero en efectivo a una vecina que se encontraba trabajando en un comercio. El sujeto fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.

El hecho se desencadenó en el interior de una panadería, luego del ilícito la víctima alertó a las autoridades. Tras ello, el individuo escapó saltando los techos de las viviendas. Los operadores siguieron el rastro del malviviente, con información precisa de vestimenta y movimientos.

Momentos después, las autoridades dieron con el sujeto y lo detuvieron para trasladarlo a la comisaría más cercana. Lo sustraído fue devuelto a su dueña

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.300 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.