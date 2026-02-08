Jueves de verano en el Pepe Soriano: el Municipio de Tigre presenta el cronograma musical de febrero

Vecinos y vecinas podrán disfrutar de una propuesta cultural gratuita con shows musicales en vivo, en el marco del ciclo que ofrece una grilla de espectáculos para toda la comunidad.

El Municipio de Tigre presenta el cronograma musical de febrero en el Teatro Pepe Soriano —ubicado en Ituzaingó 2950, Benavídez— con artistas en vivo y tributos a reconocidas bandas y referentes de la música popular. Todas las funciones se realizarán a las 20:30 horas y forman parte de una iniciativa pensada para disfrutar del verano con música de calidad.

A continuación, las propuestas del mes:

Los Charros – Jueves 12 de febrero a las 20:30 hs.

Tributo a Ulises Bueno – Jueves 19 de febrero a las 20:30 hs.

Tributo a La Konga: Perfecta – Jueves 26 de febrero a las 20:30 hs.

Esta propuesta se incorpora a la cartelera habitual del Teatro Municipal Pepe Soriano, que continúa con su programación regular los viernes, sábados y domingos, ofreciendo una agenda diversa para toda la comunidad.

Para más información, consultar las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.