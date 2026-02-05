El programa “Planazo de Verano” del Municipio, una atractiva opción para niños, niñas y adolescentes

Los encuentros tienen como objetivo que las y los vecinos puedan disfrutar propuestas y actividades recreativas, creativas y participativas. El ciclo se lleva adelante en Don Torcuato hasta el 13 de febrero los días lunes y miércoles de 17:30 a 19:30h.

El Gobierno de Tigre lleva adelante el ciclo “Planazo de Verano” en el Centro de Promoción de Derechos , ubicado en la calle Saavedra 558, en Don Torcuato. Las jornadas se realizan los días lunes y miércoles de 17:30 a 19:30h.

Estas actividades tienen como propósito estimular la creatividad de los niños, niñas y adolescentes a través de actividades recreativas y participativas. La propuesta incluye juegos y espacios de encuentro para compartir, expresarse y disfrutar en comunidad.

Para consultas e inscripciones comunicarse al WhatsApp: 11-2641-9185. Más información, contactarse al 4280-0411, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.