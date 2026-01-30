San Isidro enseña hábitos saludables en las colonias de verano

A través de acciones de odontopediatría y nutrición, la Secretaría de Salud Pública recorre los campos de deportes para promover el cuidado bucal y una alimentación equilibrada entre los chicos.

Durante la temporada de verano, los Campos de Deportes municipales de San Isidro se convierten en espacios de aprendizaje y prevención en salud. Los 10.000 chicos que participan de las colonias no sólo disfrutan de actividades deportivas y recreativas, sino que también incorporan conocimientos fundamentales sobre alimentación saludable y cuidado de la salud bucal.

Las colonias de verano municipales funcionan desde enero hasta el 13 de febrero en seis campos de deportes, con turno mañana y tarde. En ambos, los equipos de Nutrición y Odontopediatría de la Secretaría de Salud Pública recorren los campos llevando adelante acciones de promoción y prevención dirigidas tanto a los chicos como a sus familias.

El equipo de Odontopediatría visita todas las colonias y realiza actividades preventivas que incluyen charlas educativas sobre higiene dental, recomendaciones para hábitos diarios de cuidado y la entrega de cepillos dentales a los participantes, reforzando así la importancia de la prevención desde la infancia.

Por su parte, el Programa de Alimentación Saludable llega a los campos bajo el lema “Nutrición en Acción”, con el objetivo de generar conciencia desde edades tempranas sobre la relevancia de una alimentación equilibrada. Los nutricionistas brindan información clara y práctica tanto a los niños como a sus padres.

Para quienes quieran participar del programa, el equipo de Nutrición visitará Puerto Libre el 19 de febrero a las 10.30 y el 20 de febrero a las 14.30, en encuentros abiertos a la comunidad.

Estas iniciativas reafirman el compromiso del Municipio de San Isidro con la salud integral de los más chicos, acercando políticas públicas de prevención a los espacios recreativos y comunitarios.