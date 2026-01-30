Reunión con el Rotary Club

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 29 de enero me reuní en mi caracter de Director del CFL 402, Secretario del Consejo José C. Paz Ciudad del Aprendizaje y Coordinador del COPRET con los Socios de Rotary Club Facundo Ufor y Elvio Schafer, Gobernador del distrito 4905 de Rotary International para intercambiar ideas y experiencias en pos de trabajar de manera articulada entre las instituciones locales tanto sociales como gubernamentales con el propósito de planificar proyectos de impacto que puedan servir a José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje.

Desde hace un tiempo Rotary José C. Paz trabaja junto a otras diversas organizaciones, organismos publicos y otros actores de la sociedad paceña para mejorar la calidad de vida desde el servicio humanitario.

Este encuentro permitió conocer las posibilidades de ampliar y reforzar el trabajo social a futuro.

Elvio Schafer es miembro del Consejo de José C. Paz Ciudad del Aprendizaje UNESCO que preside el senador Mario Alberto Ishii Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO.

Me obsequiaron un bello banderín.