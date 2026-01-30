Avanzan las obras de infraestructura escolar en el Jardín de Infantes N°919 de Ricardo Rojas

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las labores que se llevan a cabo en el establecimiento educativo. Allí, se realiza el recambio a nuevo de toda la cubierta del edificio, para luego llevar adelante trabajos de pintura en todo el interior.

El Municipio de Tigre lleva adelante obras de infraestructura escolar en el Jardín de Infantes N° 919, ubicado en la calle Avellaneda en Ricardo Rojas. El intendente Julio Zamora supervisó dichos trabajos que consisten en mejorar los espacios educativos del partido.

El Gobierno local – con fondos propios – se encuentra realizando la construcción del techo a nuevo en todo el edificio con un total de 450 metros cuadrados. También, se realizarán trabajos de pintura en todo el interior del edificio.

Durante su recorrida, Zamora dialogó con los presentes y realizó una escucha atenta a nuevas necesidades que puedan surgir en el ámbito educativo.