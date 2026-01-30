Encuentro con Angel ‘Chicho’ Carlos Tesi

El 29 de enero, el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar vivió un encuentro que define como un verdadero honor cívico y humano. Ese día se reunió con Ángel “Chicho” Carlos Tesi, hijo de quien fuera intendente del ex Partido de General Sarmiento durante el período 1963–1966, una etapa fundacional de la vida institucional de la región.

Angel C. Tesi, reconocido empresario inmobiliario, tuvo además una activa participación política como miembro de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), desde donde ocupó distintos cargos partidarios y responsabilidades en las gestiones ejecutivas del entonces Partido de General Sarmiento. En reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la comunidad, fue declarado Ciudadano Ilustre del Partido de San Miguel en 1999.

Durante el encuentro, “Chicho” Tesi realizó un gesto de profundo valor simbólico y cultural: obsequió al profesor Zalazar un libro escrito por su padre, una obra que constituye un tesoro documental, un acervo histórico de enorme importancia para comprender el pensamiento, la acción y la ética de uno de los mejores intendentes del ex General Sarmiento.

Zalazar destacó que recuperar, preservar y poner en valor estas memorias no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de responsabilidad histórica. “En tiempos de la gestión Ishii, donde la identidad, la memoria y la construcción del futuro local ocupan un lugar central, estos testimonios permiten tender puentes entre las generaciones y reafirmar que la política, cuando está al servicio del pueblo, deja huellas que perduran”, dijo Zalazar.

El encuentro no fue solo una charla entre dos personas, sino un diálogo entre historia, presente y compromiso, una reafirmación de que la memoria institucional es también una forma de militancia por una comunidad con conciencia de su propio camino.