En todos los CAFyS del Municipio de Tigre se llevan adelante chequeos de VIH y Sífilis 

El Municipio de Tigre ofrece chequeos de VIH y sífilis en todos los CAFyS del distrito a vecinos y vecinas que lo soliciten. También, los interesados recibirán información sobre las diferentes infecciones de transmisión sexual.

Los testeos se realizan todos los días hábiles de 8 a 16h, son totalmente gratuitos y confidenciales para vecinos de Tigre. También se llevan a cabo los días sábados -de 8 a 13h- en el CEPAN y en los Centros de Salud de General Pacheco y Benavídez.

Para más información, pueden contactarse por las redes sociales a @SaludTigre en Facebook o @Salud_Tigre en Instagram.