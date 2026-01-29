Proyecto “Puente al Futuro”, compromiso de Mario Ishii

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

28 de enero provechosa reunión en la Secretaría de Economía Social y Cooperativismo conducida por “Lito” Denuchi, con los responsables del área de capacitación, Karina Rojas y Ricardo Brest.

Durante el encuentro dialogamos sobre el Proyecto Puente al Futuro, que se enmarca en el compromiso del Intendente en uso de licencia, Senador Provincial y Vicepresidente LATAM de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Mario Alberto Ishii con la educación y la formación a lo largo de toda la vida.

Analizamos su alcance durante 2025 y la proyección para 2026, donde se prevé duplicar su impacto, fortaleciendo las herramientas para que jóvenes que finalizan sus estudios secundarios mejoren su inserción en el mundo laboral. Dicha Secretaria participa, además, activamente del COPRET y el Programa Coordenadas de la DGCyE.

Mi participación fue en la triple función de Director del Centro de Formación Laboral 402 de José C. Paz, Coordinador/Secretario del COPRET local y Secretario del Consejo de José C. Paz Ciudad del Aprendizaje que preside Mario Alberto Ishii.

(*) Nelly Altube

28 de enero de 2026 día en el que despedimos a Nelly “Coca” Amalia Altube en la Parroquia San José Obrero donde tantas veces el Coro Polifónico que ella fundó se presentó y donde un 24 de diciembre de 1970 realizó su primera presentación.

Gracias al equipo de TELERED NOTICIAS y a Ángel Padula volví al noticiero a realizar un emotivo y cariñoso homenaje a la ciudadana ilustre paceña. Gracias por este espacio de memoria.

Es un adiós, hasta cualquier momento en que, según la esperanza cristiana, nos permita nuevamente encontrar en la Patria Celestial, en la Jerusalén Celeste.