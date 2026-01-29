Nardini supervisó el avance de obra de la calle Cochabamba

El intendente Leo Nardini realizó una recorrida por la calle Cochabamba, en la Ciudad de Villa de Mayo, con el objetivo de inspeccionar el avance de la obra de pavimentación que se ejecuta en el lugar.

“El compromiso estaba intacto, la palabra vale y hoy los vecinos ven que la obra está muy avanzada”, expresó Nardini durante la recorrida. “Como funcionario, uno tiene la satisfacción de compartir con la gente, escuchar qué está bien y qué hay que mejorar. Malvinas sigue desarrollándose, sigue creciendo y cada día está más linda”, agregó.

El proyecto contempla la extensión de 3.042 metros cuadrados de calzada de hormigón, entre las calles Sanabria y Villa de Mayo. La obra se realiza íntegramente con fondos y mano de obra municipal, reafirmando el compromiso del municipio con la administración eficiente de los recursos públicos y la promoción del trabajo local. “Nuestra cuadrilla y la hormigonera local tuvieron un rol importantísimo en el desarrollo de nuestro municipio”, destacó el jefe comunal, subrayando la continuidad de la obra pública en un contexto nacional adverso.

Además, se complementa con los pavimentos ya ejecutados en las calles Juan María Gutiérrez y Arquímedes, conformando un conjunto de vías conectivas que mejoran el acceso y la vinculación entre distintos sectores de Villa de Mayo. A su vez, en las inmediaciones de la zona intervenida se encuentran en ejecución el nuevo Centro Cívico de Villa de Mayo y el Paseo Ferial, espacios estratégicos para el desarrollo institucional, comercial y social de la ciudad. En este contexto, la pavimentación de la calle Cochabamba adquiere un rol fundamental, facilitando el acceso a estos nuevos espacios públicos y contribuyendo al ordenamiento urbano y al desarrollo integral del área.

La obra representa una mejora sustancial en la vida de los vecinos, no solo en cuanto a accesibilidad y seguridad de circulación vehicular y peatonal, sino también por la reducción de enfermedades causadas por polvo y acumulación de agua, la mejora en el acceso a servicios y transporte público, y la revalorización del entorno urbano y de las propiedades frentistas.

Actualmente, además de Villa de Mayo, el municipio avanza con obras en Tierras Altas, Grand Bourg y Tortuguitas, consolidando un plan de infraestructura que busca mejorar la conectividad y la calidad de vida en todo Malvinas Argentinas. “Muchos creen que en enero las obras se frenan, pero en Malvinas no pasa. Año no electoral, pleno verano, seguimos adelante con obras de conectividad y desarrollo en distintos puntos del distrito para poder seguir conectándonos y mejorar la vida de cada uno de nuestros ciudadanos”, remarcó el intendente.