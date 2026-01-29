Los artistas folklóricos de Malvinas Argentinas se preparan para el Pre-Ayacucho 2026

El municipio de Malvinas Argentinas lanzó la convocatoria para el Pre-Ayacucho 2026, instancia clasificatoria del 46° Certamen Nacional de Canto y Danzas Folklóricas.

Las audiciones tendrán lugar el sábado 21 de febrero para los rubros musicales y el domingo 22 para los rubros de danza. Las acreditaciones se realizarán de 10:30 a 12 horas, mientras que el certamen dará inicio a las 13 horas en ambas jornadas.

Las categorías habilitadas para esta edición son: solista de canto, solista de canto surero, solista de tango, recitador criollo, dúo vocal, conjunto vocal, canción inédita, malambo sureño, pareja de danza tradicional y pareja de danza estilizada.

El certamen contará con jurados especializados en diferentes disciplinas del folklore. En música evaluarán Javier Fernández, Federico Siciliano y Pacho Barroso; mientras que en danza lo harán Elida Randisi, Sergio Chávez y Cristian Cabral.

La inscripción es gratuita y se realiza de manera online a través de https://preayacucho2026malvinas.taplink.bio, o de forma presencial en la Dirección General de Cultura, ubicada dentro del predio municipal. Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

El Certamen Nacional de Canto y Danzas Folklóricas es una gran oportunidad para artistas regionales y de todo el país, y contribuye a que la cultura popular continúe creciendo. Es por eso, que al igual que en ediciones anteriores, la sede cubrirá los viáticos de los artistas que resulten seleccionados para la final en Ayacucho.

Año tras año, Malvinas Argentinas suma el talento de sus artistas, que representan al municipio con grandeza y profesionalismo, y se lucen en uno de los escenarios folklóricos más importantes de la Argentina. Comienza un nuevo camino hacia Ayacucho 2026.