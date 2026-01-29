Voraz incendio en San Fernando destruyó una fábrica: hay peligro de derrumbe y cortaron la luz en 15 manzanas

Una fuerte explosión desató un incendio de gran magnitud en un depósito industrial. Más de diez dotaciones de bomberos trabajaron durante la madrugada y hubo daños en viviendas cercanas.

(Fuente: ambito.com) – Una explosión de gran magnitud sacudió la madrugada de este jueves al partido bonaerense de San Fernando y provocó un voraz incendio que destruyó un depósito industrial, generó riesgo de derrumbe y obligó a cortar de manera preventiva el suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en un depósito de la empresa Otowil, ubicado en Brandsen al 800 y lindero a la fábrica Sabores y Fragancias. El estallido dio origen a un incendio de grandes proporciones y produjo una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, incluso en el partido vecino de Tigre.

Como consecuencia directa de la explosión, una de las paredes frontales del depósito se derrumbó sobre la calle Brandsen. El foco ígneo fue visible desde la vía pública y habría alcanzado a vehículos estacionados en las inmediaciones, según informaron medios nacionales.

Ante la magnitud del siniestro, más de diez dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar acudieron al lugar y trabajaron durante varias horas para controlar las llamas. El fuego comprometió principalmente las instalaciones donde se almacenaban productos químicos, lo que incrementó el riesgo operativo.

De manera preventiva, las autoridades ordenaron el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda. La medida dejó sin servicio a numerosos vecinos mientras los equipos de emergencia intentaban circunscribir el incendio y evitar su propagación hacia propiedades linderas.

El depósito siniestrado se encuentra junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la elaboración de esencias para alimentos y productos de cuidado personal.

Varias viviendas cercanas resultaron afectadas por la onda expansiva. En casas ubicadas hasta cinco cuadras del foco, sobre la calle Alvear, se reportaron roturas de vidrios y caída de objetos. Además, tachos encendidos lanzados por la explosión generaron focos secundarios en propiedades particulares.

Patrulleros y ambulancias arribaron rápidamente a la zona. Una ambulancia debió salir en emergencia, aunque hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad. No obstante, persiste la preocupación por la posible inhalación de humo y el riesgo estructural del edificio incendiado.

A esa hora de la madrugada, la mayoría de los habitantes descansaba. El episodio recordó a los vecinos el incendio ocurrido tiempo atrás en el polo industrial de Carlos Spegazzini y mantuvo a San Fernando en estado de alerta.