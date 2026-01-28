Hasta el 30 de enero se pueden obtener descuentos en el ABL por pago anual anticipado

El Municipio aplica una rebaja del 10% para quienes cancelen el año completo durante enero.

San Isidro continúa vigente su plan de beneficios fiscales para el inicio de 2026. Con el objetivo de premiar el cumplimiento, facilitar la gestión tributaria y ofrecer alivio económico a los vecinos, el Municipio recuerda que se puede acceder al descuento del 10% en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL) mediante el pago anual anticipado.

Según lo establecido en la Ordenanza Impositiva 2026, aprobada por el Concejo Deliberante, el beneficio tiene vigencia desde el 1° hasta el 30 de enero inclusive. Para acceder a esta rebaja del 10% sobre el total anual, la condición indispensable es ser un contribuyente cumplidor y no registrar deuda alguna al 31 de octubre de 2025.

Para simplificar el trámite, los vecinos habilitados no necesitan realizar gestiones adicionales: el Municipio envió directamente a sus domicilios la boleta anual con el descuento aplicado, junto a la boleta mensual habitual. De esta forma, quienes opten por pagar el año completo en enero podrán ahorrar un 10% sin trámites extras.

La contrapartida de estas tasas comprende, entre otras cosas, el mantenimiento del sistema de seguridad y de la Patrulla Municipal, la realización de obras públicas, los programas de deporte y cultura, el mantenimiento y la limpieza de las calles, el alumbrado público, y la puesta en valor de los distintos espacios públicos como plazas y parques.

Los contribuyentes que deseen verificar su estado de cuenta, confirmar si cumplen los requisitos o consultar detalles pueden hacerlo de manera rápida e inmediata en: www.sanisidro.gob.ar/arsi.