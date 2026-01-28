Así continúa la agenda de verano en el Teatro Pepe Soriano del Municipio de Tigre

El Gobierno local llevará a cabo diferentes espectáculos para toda la familia en el espacio cultural de Benavídez. Shows musicales, obras infantiles son algunas de las propuestas totalmente libres y gratuitas.

El Municipio de Tigre continúa llevando adelante la temporada de verano en el Teatro Pepe Soriano, ubicado en la calle Ituzaingó 2950 en Benavídez. Vecinos y vecinas pueden retirar sus entradas en la boletería del recinto de lunes a jueves de 10 a 16h o los días viernes de 15 a 20:30h con su DNI.

El cronograma de las obras será el siguiente:

– Viernes 30 de enero – 21h: “Re Kuarteteros” (Música)

-Sábado 31 de enero – 21h: “Las de siempre, un chat de amigas” (Teatro)

-Domingo 1 de febrero – 21h: “Pichiculundios” (Infantil)

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.