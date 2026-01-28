Julio Zamora monitoreó la reforma integral y ampliación de la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco

El Municipio de Tigre avanza con los trabajos que se desarrollan en el establecimiento, ubicado en Zapiola 499. Incluyen una refacción completa del edificio existente y la construcción de nuevas aulas y espacios educativos.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó la obra de reforma integral y ampliación en la Escuela Secundaria N° 26. La intervención se ejecuta en dos etapas y tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias y acompañar el crecimiento de la comunidad educativa.

En una primera parte, se realiza la refacción integral del edificio existente, incorporando dependencias y un ingreso propio e independiente sobre la calle Zapiola, dado que anteriormente el acceso se efectuaba por la arteria 50. Esta fase de la obra se prevé finalizar hacia fines de febrero.

La segunda etapa contempla la ampliación del establecimiento, con la construcción de cuatro nuevas aulas, un SUM y dependencias complementarias, fortaleciendo la infraestructura escolar y ampliando la capacidad del colegio.

Cabe destacar que en el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Tigre desarrolla trabajos de mantenimiento y mejora en distintos establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo en condiciones edilicias adecuadas y de mayor calidad para la comunidad educativa.