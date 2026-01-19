Inició con éxito en José C. Paz

Con gran convocatoria y participación de la comunidad, comenzó ayer sábado 17 de enero la primera edición 2026 de “Verano en tu Barrio”, la propuesta recreativa y cultural organizada por la Municipalidad de José C. Paz con la Secretaría de Gobierno, bajo la directiva del Senador Provincial e Intendente Municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii.

El evento inaugural se desarrolló en la emblemática Plaza Manuel Belgrano, sobre la avenida Altube, de 17 a 22 horas, ofreciendo una jornada completamente libre y gratuita para el disfrute de las familias paceñas en su receso vacacional.

La propuesta incluyó un variado paseo gastronómico con diferentes opciones culinarias y food trucks, stands de economía social y cooperativismo, y servicios comunitarios brindados por la Dirección General de Envión, que ofreció cortes de pelo para los ciudadanos. También estuvieron presentes la Dirección de Defensa Civil y la Dirección de Seguridad Municipal con sus agentes, garantizando la seguridad y el bienestar de los asistentes.

El cierre musical estuvo a cargo del grupo Kuarteteando y La Base, quienes deleitaron al público presente con sus presentaciones en vivo.

Este es el primero de siete encuentros que se realizarán cada sábado durante la temporada veraniega, consolidando esta iniciativa pensada especialmente para la comunidad paceña.

Estuvieron presentes en la inauguración el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Secretario de Economía Social y Cooperativismo, Lito Denuchi; el Secretario de Seguridad, Miguel Narváez; y las referentes de la Dirección de Envión, Lili Parisi y Alondra Sosa.

(*) Próximo encuentro: Sábado 24 de enero en Plaza Barrio Santa Paula.