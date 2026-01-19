Por la obra del Aliviador Alto Perú se realizará un corte total en La Salle y Treinta y Tres Orientales

El Municipio informó que desde este lunes 19 y por 40 días se cerrará el tránsito en esta zona aprovechando los meses de verano donde hay menos circulación vehicular.

En el marco de la obra del Aliviador Alto Perú, está avanzando el empalme de conductos subterráneos para su posterior conexión con el río en la zona de La Salle y Treinta y Tres Orientales. Los trabajos, que llevarán alrededor de 40 días, suponen un corte y desvío de tránsito entre las calles Brasil y Presidente Roca, y se realizan en los meses de verano aprovechando que la circulación de vehículos es menor. Se trata de tareas claves para la finalización del túnel que beneficiará a los vecinos de Beccar.

Algunos de los trabajos que están previstos en esta etapa son: la construcción de la cámara de empalme que permitirá la incorporación de conductos, la finalización de este tramo del túnel y su hormigonado.

Para el tránsito que circula hacia Vicente López el desvío será La Salle, Brasil y av. Del Libertador; mientras que los vehículos que circulen hacia San Fernando, deberán realizar el recorrido: La Salle, Roca y av. Del Libertador.

Los trabajos estarán debidamente señalizados con vallas y cartelería específica y serán acompañados por Agentes de Tránsito para colaborar con los desvíos.