Ola de calor: Se recomienda extremar los cuidados para evitar complicaciones en la salud

Las autoridades del Gobierno de Tigre aconsejan al público general beber agua, estar a la sombra y evitar el sol entre las 10 y 17 horas. Las indicaciones, expendidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), están especialmente destinadas a bebés, niños y adultos mayores.

Ante las elevadas temperaturas, el Municipio de Tigre aconseja una serie de medidas preventivas para evitar el golpe de calor, las mismas están aprobadas por la OMS. Los bebés, niños, adultos mayores y personas que tengan enfermedades crónicas, se consideran como población de riesgo.

Recomendaciones:



* Tomar mucha agua durante todo el día.

* Evitar las comidas abundantes. Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras.

* Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, o muy dulces, y las infusiones calientes.

* Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

* No realizar ejercicio físico en ambientes calurosos. Tomar líquido antes, durante y después de practicar cualquier actividad al aire libre.

* Protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla.

* Usar cremas de protección solar (SPF en inglés), factor 15 o más.

* Evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación.

Para lactantes y niños pequeños:



* Darles el pecho a los lactantes con más frecuencia.

* Hacerlos beber agua fresca y segura (las madres de los lactantes deben hidratarse más)

* Trasladarlos a lugares frescos y ventilados.

* Ducharlos o mojarles el cuerpo con agua fresca.

* No exponerlos al sol

Síntomas de golpe de calor:



* Temperatura corporal (en axila) de 39 ºC o superior.

* Piel seca, roja, caliente.

* Agitación.

* Dolor de cabeza.

* Vértigos, desorientación.

* Confusión mental, delirios o pérdida de conocimiento.

* Convulsiones.

Ante dudas o emergencias, comunicarse con el Servicio de Emergencias Tigre (SET) al 4512-9999/8/7 o al 107.