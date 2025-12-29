Refuerzan la vigilancia en La Horqueta con 70 cámaras de última generación

El Municipio quintuplicó la cantidad de dispositivos de seguridad en el barrio. La medida busca optimizar la respuesta en tiempo real. En todo el distrito ya se instalaron más de 2.000 equipos nuevos.

En el marco del plan de Seguridad, el Municipio de San Isidro finalizó la instalación de 70 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en el barrio de La Horqueta. Se trata de un aumento considerable respecto a las 14 unidades que operaban antes, permitiendo al Centro de Operaciones Municipal (COM) eliminar puntos ciegos, dotando a las fuerzas de seguridad de una capacidad de prevención más amplia y precisa en tiempo real.

La distribución de los nuevos dispositivos se realizó bajo un criterio estratégico para cubrir arterias críticas y zonas de alto tránsito. El blindaje alcanzó puntos claves como Uruguay, Blanco Encalada, Eliseo Reclus y Camino Real Morón. También se reforzó la vigilancia en la colectora de la Panamericana (Ramal Pilar) y en calles como Carlos Tejedor y Montevideo.

Un foco especial del operativo se puso en los límites con el partido de San Fernando. Las autoridades destacaron la importancia de las cámaras en Camino Real Morón, una zona vital para controlar los accesos periféricos. Asimismo, el corredor gastronómico y comercial de la calle Blanco Encalada sumó nuevas unidades para proteger tanto a vecinos como a visitantes.

Desde el municipio explicaron que la mejora no es solo numérica, sino técnica. Las antiguas cámaras HD fueron reemplazadas por unidades 4K con tecnología multisensor, visión nocturna y un zoom de alta potencia capaz de identificar detalles a 200 metros de distancia. Además, en los accesos a la Panamericana se reforzó el anillo digital con lectoras de patentes que identifican automáticamente vehículos con irregularidades.

La inteligencia artificial integrada permite el reconocimiento automático de rostros, vehículos y matrículas, agilizando la obtención de pruebas para la Justicia. “Este sistema no solo previene, sino que permite una respuesta policial mucho más veloz y eficiente, acortando los tiempos de intervención ante cualquier incidente”, destacaron fuentes municipales sobre el cierre de este operativo en 2025.