El Año Nuevo llega a Vicente López con costa 100% peatonal y servicios de recolección diferenciados

En la semana que dará fin al 2025 para iniciar el nuevo año, los vecinos de Vicente López podrán disfrutar el Paseo de la Costa sin vehículos, ya que, al igual que sucedió en Navidad, el acceso estará habilitado únicamente para la circulación peatonal.

En ese sentido, el paseo permanecerá cerrado al tránsito desde este martes 30 de diciembre a las 21 horas hasta el viernes 2 de enero a las 6 horas. Mientras que durante el fin de semana también se habilitará de forma exclusiva para peatones desde ese mismo viernes a las 19 horas hasta el lunes 5 de enero a las 6 horas.

De esta manera, los vecinos volverán a tener la oportunidad de acercarse a la costa para celebrar el comienzo del 2026 caminando al aire libre, andando en bicicleta o paseando con sus animales de compañía.

El municipio continúa concientizando para festejar sin el uso de pirotecnia ni fuegos artificiales, con el objetivo de que todas las personas, desde niños con autismo hasta adultos mayores, junto con los animales de compañía, puedan disfrutar del Año Nuevo.

Por último, la Municipalidad de Vicente López informa que el miércoles 31 de diciembre no habrá recolección nocturna de residuos.

El equipo de Higiene Urbana retomará el servicio el jueves 1 de enero, por lo que se recomienda a los vecinos no sacar la basura hasta ese día a las 19 horas, y así mantener una ciudad limpia entre todos.

Ambos días habrá servicio de contenedores, y la recolección de montículos se llevará a cabo únicamente el miércoles 31 en los barrios de Olivos, La Lucila, Florida Oeste y Villa Martelli. El programa Día Verde no funcionará durante las dos jornadas.

Para mayor información o ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse de manera gratuita al 147. También podrán chatear con VICENTE para conocer más sobre higiene urbana, a través del Whatsapp: 11 2287 3894.