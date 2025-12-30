Los vecinos disfrutaron el último encuentro del año del ciclo “Domingos de Peña” del Municipio de Tigre

En la Plaza El Principito de El Talar, los presentes compartieron espectáculos musicales y ballets invitados, a través de la propuesta itinerante del Gobierno local. El objetivo de esta actividad es continuar promoviendo la cultura, incentivar el talento de los artistas locales y consolidar un espacio de encuentro para la comunidad.

El Municipio de Tigre llevó adelante la última edición del año del ciclo “Domingos de Peña” en el barrio Almirante Brown. La comunidad se deleitó con la música de artistas locales en vivo y ballet invitados en una tarde llena de tradición.

La actividad se llevó adelante en horas de la tarde y contó con la participación de Ariel Romano y ballets invitados.

El ciclo “Domingos de Peña” tiene como objetivo incentivar la cultura dentro de la comunidad. También, es un sitio de encuentro para la familia y expresión de la identidad local, promoviendo el talento de los artistas y ofreciendo momentos de recreación para la ciudadanía.

