Fortalecimiento de Organizaciones Culturales con la entrega de Personerías Jurídicas 

La Municipalidad de José C. Paz a través de la Dirección General de Acción Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno, hizo entrega oficial de la personería jurídica a la Asociación Civil Taki Tusuy este domingo 28 de diciembre, en el marco de la última actividad del año de la Plaza del Folclore.

La resolución, con fecha del 31 de julio, fue entregada formalmente como cierre de un año de intensa labor cultural y tras completar todas las tramitaciones correspondientes en conjunto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Taki Tusuy es un centro cultural que desde hace cuatro años trabaja incansablemente por mantener vivas las raíces del folclore argentino en José C. Paz. La asociación organiza quincenalmente la Plaza del Folclore, un encuentro que se ha convertido en un espacio de celebración de nuestras tradiciones, donde vecinos de todas las edades comparten música, danzas y costumbres que fortalecen la identidad cultural del distrito.

Durante el emotivo momento de entrega, la directora Laura De León recibió de parte de la asociación un reconocimiento especial destinado al Senador Provincial e Intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, y a la oficina de Acción Comunitaria, destacando el compromiso de la gestión municipal con las organizaciones culturales del distrito.

La personería jurídica permite a Taki Tusuy operar con plena legitimidad legal, habilitándola para firmar contratos, gestionar bienes y acceder a donaciones o subsidios que fortalezcan su misión cultural.

Desde la Municipalidad de José C. Paz se reafirma el compromiso de acompañar a las organizaciones vecinales que trabajan por el crecimiento cultural y social de la comunidad, brindando el apoyo institucional necesario para que puedan seguir desarrollando sus valiosas actividades en beneficio de todos los vecinos.