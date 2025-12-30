miércoles, diciembre 31, 2025
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Malvinas Argentinas Noticias 

Horarios especiales de recolección de residuos por Año Nuevo

Redacción Periódico Para Todos

En el marco de la última semana del año, el municipio de Malvinas Argentinas informó los horarios especiales y refuerzos previstos para el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Año Nuevo, correspondientes a los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.

El miércoles 31 de diciembre, la recolección se realizará con normalidad en avenidas principales y centros comerciales en el horario diurno, desde las 6 a 16 horas, y contará con dos recorridos en las mismas zonas entre las 16 y las 21 horas.

El jueves 1 de enero se dispondrán tres servicios de recolección entre las 6 y las 14 horas, que recorrerán avenidas principales y centros comerciales del distrito. En tanto, durante el turno nocturno, todos los servicios operarán con normalidad: recolección, barrido mecánico y servicio ATM.

Por último, el viernes 2 de enero se reforzarán los servicios de recolección en ambos turnos, para responder a la mayor demanda generada por las celebraciones de Año Nuevo.

Desde el municipio se solicita a los vecinos y vecinas tener en cuenta esta información al momento de sacar los residuos, a fin de colaborar con la limpieza y el cuidado del espacio público en todo el distrito. Felices fiestas para todos.