Horarios especiales de recolección de residuos por Año Nuevo

En el marco de la última semana del año, el municipio de Malvinas Argentinas informó los horarios especiales y refuerzos previstos para el servicio de recolección de residuos durante las celebraciones de Año Nuevo, correspondientes a los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.

El miércoles 31 de diciembre, la recolección se realizará con normalidad en avenidas principales y centros comerciales en el horario diurno, desde las 6 a 16 horas, y contará con dos recorridos en las mismas zonas entre las 16 y las 21 horas.

El jueves 1 de enero se dispondrán tres servicios de recolección entre las 6 y las 14 horas, que recorrerán avenidas principales y centros comerciales del distrito. En tanto, durante el turno nocturno, todos los servicios operarán con normalidad: recolección, barrido mecánico y servicio ATM.

Por último, el viernes 2 de enero se reforzarán los servicios de recolección en ambos turnos, para responder a la mayor demanda generada por las celebraciones de Año Nuevo.

Desde el municipio se solicita a los vecinos y vecinas tener en cuenta esta información al momento de sacar los residuos, a fin de colaborar con la limpieza y el cuidado del espacio público en todo el distrito. Felices fiestas para todos.