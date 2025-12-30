Cómo funcionarán los servicios municipales durante las fiestas
Durante las fiestas, los servicios públicos municipales de San Isidro operarán con horarios especiales por el asueto del 31 de diciembre, y el feriado del 1 de enero, Año Nuevo.
Miércoles 31 de diciembre
– Recolección de residuos: sin servicio
– Ecoresiduos: normal
– Licencias de conducir: cerrado
– Estacionamiento medido: suspendido
El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.
Jueves 1 de enero
– Recolección de residuos: con servicio
– Ecoresiduos: sin servicio
– Licencias de conducir: cerrado
– Estacionamiento medido: suspendido
El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.
Salud Pública
Los hospitales municipales funcionarán ambos días con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107.
Seguridad
El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla funcionarán con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.