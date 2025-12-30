miércoles, diciembre 31, 2025
Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias San Isidro 

Cómo funcionarán los servicios municipales durante las fiestas

Redacción Periódico Para Todos

Durante las fiestas, los servicios públicos municipales de San Isidro operarán con horarios especiales por el asueto del 31 de diciembre, y el feriado del 1 de enero, Año Nuevo.

Miércoles 31 de diciembre

– Recolección de residuos: sin servicio

– Ecoresiduos: normal

– Licencias de conducir: cerrado

– Estacionamiento medido: suspendido

 

El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.

 

Jueves 1 de enero

– Recolección de residuos: con servicio

– Ecoresiduos: sin servicio

– Licencias de conducir: cerrado

– Estacionamiento medido: suspendido

 

El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.

 

Salud Pública

Los hospitales municipales funcionarán ambos días con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107.

 

Seguridad

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla funcionarán con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.