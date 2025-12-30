Cómo funcionarán los servicios municipales durante las fiestas

Durante las fiestas, los servicios públicos municipales de San Isidro operarán con horarios especiales por el asueto del 31 de diciembre, y el feriado del 1 de enero, Año Nuevo.

Miércoles 31 de diciembre

– Recolección de residuos: sin servicio

– Ecoresiduos: normal

– Licencias de conducir: cerrado

– Estacionamiento medido: suspendido

El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.

Jueves 1 de enero

– Recolección de residuos: con servicio

– Ecoresiduos: sin servicio

– Licencias de conducir: cerrado

– Estacionamiento medido: suspendido

El resto de los servicios funcionará con guardia mínima.

Salud Pública

Los hospitales municipales funcionarán ambos días con guardias activas y atención de emergencias. Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con el Sistema de Emergencia Municipal (SEM), llamando al 4512-3107 o al 107.

Seguridad

El Centro de Operaciones Municipal y la Patrulla funcionarán con normalidad. En caso de emergencias en la vía pública o en domicilios particulares, los vecinos pueden comunicarse al 4512-3333, o al whatsapp de Ojos en Alerta.