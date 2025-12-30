 “La Provincia sostiene la inversión en salud, educación y seguridad”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó una conferencia de prensa en la que presentó el balance de gestión 2025 del Gobierno bonaerense, con un repaso de las principales políticas e iniciativas impulsadas durante el año por la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Bianco destacó el rol activo del Gobierno bonaerense para sostener la inversión pública, el empleo y la inclusión social. Desde el comienzo de la gestión del Gobernador Axel Kicillof en 2019, la Provincia inauguró 295 nuevos edificios escolares (además de sumar 3.063 nuevas aulas), 201 centros de atención primaria de la salud, 48 centros universitarios del programa Puentes y 20 Casas de la Provincia.

Asimismo, desde 2019 el Gobierno provincial entregó 7.101 patrulleros y 2.491 motos que refuerzan las labores de seguridad y otorgó 171.989 netbooks a estudiantes. Además, durante 2025 se entregaron 1.333 viviendas y hay otras 8.000 en ejecución. Asimismo, el ministro destacó los avances realizados a lo largo de la gestión en materia de caminos rurales y diversas infraestructuras, entre otros rubros.

En materia de obra pública, en los seis años de gestión del gobernador Kicillof se finalizaron 1.985 obras de ejecución municipal, 162 obras de mejoras en rutas provinciales, 307 obras de conectividad y logística, 78 obras de energía sostenible, 514 obras hidráulicas y 1.695 obras de infraestructura. Específicamente en 2025 se realizaron 99 licitaciones de obra pública por un monto total de 596.158 millones de pesos, concentradas principalmente en infraestructura, vialidad, educación, hábitat y servicios públicos.

“A pesar del abandono y la asfixia económica y financiera que impone el Gobierno nacional, la Provincia sigue pagando salarios en tiempo y forma, haciendo obra pública e invirtiendo en educación, salud y seguridad. Lo logramos con mucho esfuerzo y porque llevamos adelante una administración responsable y transparente”, destacó Bianco.