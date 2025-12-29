Reunión de la UEGD en la EEST 2 de José C. Paz

Avances y Propuestas para la Educación en el Distrito

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 29 de diciembre de 2025, participé de la última reunión del año de la Unidad de Educación de Gestión Distrital (UEGD) en la EEST 2 de José C. Paz. La reunión contó con la participación del inspector jefe distrital, la Secretaria de Asuntos Docentes y coordinadora del SAE, inspectores de Educación Secundaria, Física e Inicial, representantes de la Secretaría de Educación Municipal, de los Sindicatos, el Consejo Escolar y otros actores clave de la comunidad educativa.

Entre los temas tratados, se destacó el reclamo para que las Escuelas Especiales no limiten a discapacidades específicas, permitiendo que en una misma institución puedan convivir alumnos con diferentes discapacidades. En este sentido, se propuso transformar la Escuela de Educación Especial 501 en un Centro de Formación Integral a partir de febrero de 2026, lo que requerirá mejoras edilicias y la construcción de sanitarios.

Además, se abordaron las necesidades edilicias de las Escuelas Especiales 502 y 503.

También se discutió la baja de matrícula en el Nivel Inicial debido al descenso de la natalidad. Ante esta situación, se está considerando la implementación de Salas Multiedad y un trabajo de articulación con Jardines Maternales y las necesidades de infraestructura.

La reunión también se centró en el inicio de las Escuelas de Verano, que comenzarán el 2 de enero, y que ofrecerán variadas actividades para los niños, incluyendo meriendas, almuerzos y atención médica.

En este contexto, se destacó el compromiso del senador, intendente en uso de licencia y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, Mario Alberto Ishii, con la educación en el distrito, y su gestión eficaz para abordar las problemáticas educativas.