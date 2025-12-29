El Municipio de Tigre extiende su Plan de Veredas Vecinales en El Talar

El intendente Julio Zamora monitoreó la obra que contempla 300 metros de veredas en el perímetro del Centro de Atención Familiar y de la Salud del barrio La Paloma. Estos trabajos abarcan las calles: Av. La Paloma y Paraguay.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó las labores que se realizan en la localidad de El Talar, a través del Plan de Veredas Vecinales. Esta obra tiene como objetivo seguir mejorando la circulación de los peatones en la zona.

“En la Paloma, el Municipio sigue haciendo obras de veredas. En este caso todo el perímetro del Centro de Salud. Esto va a atraer más seguridad cuando vecinos y vecinas transiten estas calles”, destacó el mandatario del Gobierno de Tigre.

Estos trabajos contemplan 300 metros lineales de veredas con baldosas sobre las calles Av. La Paloma y Paraguay. El Gobierno local – en lo que va del 2025 – ha realizado 50.000 m² de veredas entre sendas comerciales y vecinales.

Este Plan de Veredas Vecinales del Municipio de Tigre viene a mejorar la circulación peatonal, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, facilitando el acceso a paradas de colectivos y centros comerciales, como así también el embellecimiento de los barrios.