Hechos delictivos y de seguridad en Tigre

Eventos policiales en este distrito de la zona norte bonaerense

(*) Estaba prófugo desde hace meses y fue detenido luego de un ilícito en El Talar

En la localidad de El Talar, un sujeto fue detenido por agentes del Centro de Operaciones Tigre luego de robar elementos de un puesto comercial. El delincuente se encontraba prófugo de la Justicia.

El ilícito ocurrió en horas de la madrugada y quedó registrado por las cámaras del COT. Los agentes divisaron al sospechoso forzando el comercio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen y Colombia.

Segundos más tarde, el malviviente logró ingresar al local y sustrajo elementos: con la llegada del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se dio a la fuga y descartó lo robado. Fue interceptado a los pocos metros y puesto a disposición de la Justicia: contaba con una denuncia -radicada en Zarate- por averiguación de paradero.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) El sistema de cámaras municipales registró un fuerte impacto en pleno Tigre centro

En horas de la madrugada, el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre registró un fuerte accidente de tránsito entre una moto y un auto. No hubo heridos de consideración.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Dardo Rocha y Naciones Unidas, cuando el vehículo intentó ingresar a la rotonda de manera indebida y recibió el impacto de la moto, cuyo conductor voló por el aire y cayó al asfalto.

Rápidamente, los agentes de la central pusieron en marcha el operativo para asistir a la víctima. Móviles del COT y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET) le brindaron los primeros auxilios al motociclista, quien se encuentra fuera de peligro.

(*) Forzó la puerta de un vehículo estacionado y se dio a la fuga con la llegada del COT: fue aprehendido a los pocos metros

Un sospechoso quedó detenido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) en la localidad de El Talar luego de intentar robar un vehículo que se encontraba estacionado. El hecho quedó registrado por el eficiente sistema de cámaras municipales.

Todo ocurrió a plena luz del día en la intersección de la Ruta 197 y Vespucio. El malviviente -que se encontraba merodeando por la zona- forzó la puerta del conductor del rodado.

Los agentes de la central alertaron del robo en proceso a las fuerzas de seguridad: personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se apersonaron en la escena. El delincuente se dio a la fuga pero fue interceptado a las pocas cuadras y puesto a disposición de la Justicia.

(*) Robaron una bicicleta y fueron detectados por las cámaras del COT: quedaron detenidos inmediatamente

En Rincón de Milberg, dos individuos quedaron detenidos por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de robar la bicicleta de un vecino. El ilícito y el procedimiento quedaron registrados por el sistema de cámaras municipales.

Los agentes locales detectaron que los sospechosos transitaban por Camino de los Remeros y Liniers con el rodado sustraído en horas tempranas. Al visualizarlos, activaron el operativo correspondiente para interceptarlos.

Agentes del Centro de Operaciones Tigre y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron dar con los malvivientes, recuperaron la bicicleta robada y los trasladaron a la comisaría de la localidad, donde quedaron a disposición de la Justicia.